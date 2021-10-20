СМИ назвали месть целью освободившегося криминального авторитета

После освобождения из испанской тюрьмы лидер сухумского воровского клана Тариэл Ониани, известный как Таро, может начать мстить. Целью, вероятно, будут те, кто приговорил его к смерти в 2009 году. Об этом сообщала изданию Lenta.ru редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

От Таро будут ждать активных шагов в первую очередь в отношении тех участников клана Аслана Усояна (Дед Хасан — ред. NEWS.ru), которые вынесли ему в 2009 году заочный смертный приговор якобы за причастность к покушению на Вячеслава Иванькова (Япончик — ред. NEWS.ru), — сказала Гефтер.

Она добавила, что мести ждали от его ближайшего помощника Таро Мераба Джангвеладзе, но он ничего не сделал. Сейчас, по словам Гефтер, в воровской среде есть ещё три сравнимых с Таро по авторитету человека. Это сам Джангвеладзе, Шакро Молодой и Лаша Шушанашвили. Но двое последних находятся в заключении.

Ранее основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин назвал тюремные понятия оружием в руках спецслужб. По его словам, он пытался объяснить это ворам в законе.