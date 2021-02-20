СМИ: Навального могут этапировать в одну из колоний ЦФО

https://static.news.ru/photo/78c41564-736b-11eb-8181-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогера Алексея Навального, которому заменили срок по делу «Ив Роше» с условного на реальный, могут в ближайшие несколько дней этапировать в колонию Центрального федерального округа.

Навальный, скорее всего, будет этапирован в одну из исправительных колоний Центрального федерального округа. Состояться это может в ближайшие несколько дней, — сказал журналистам РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Он подчеркнул, что осуждённого должны этапировать после вынесенного судом решения в течение недели. Это обычная практика.

Ранее Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Блогер проведёт в колонии два года и шесть месяцев с учётом времени нахождения под домашним арестом.

Адвокат Навального Вадим Кобзев считает, что его подзащитного могут отправить в колонию уже сегодня. Он заявил, что защита будет готовить кассационную жалобу на решение суда.

Как писал NEWS.ru, правозащитник, член ОНК Москвы Александр Хуруджи считает, что Навального могут отправить в такую колонию, где за ним будет максимально жёсткий контроль. Это будет сделано для его собственной безопасности, а также минимизации возможных провокаций с участием его сторонников. Правозащитник считает, что власти не заинтересованы в любых скандалах или провокациях с участием сторонников оппозиционера.