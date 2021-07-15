СМИ: могилу дедушки Путина может затопить нечистотами

В подмосковном посёлке Ильинское-Усово изношенные коммуникации грозят району экокатастрофой. Текущие из старых труб зловонные ручьи уже начали заливать кладбище, где похоронен дедушка президента России Владимира Путина, сообщает «Царьград».

По данным издания, застройщик ГК «ПИК» при строительстве жилого комплекса подключил новые дома к изношенным 50-летним сетям. В ближайшее время к ним планируется присоединить ещё 67 новых домов.

Местные жители жалуются, что вот уже больше года все стоки сливаются из очистных сооружений через рощу мимо кладбища под Ильинское шоссе. Вдоль дороги уже образовались настоящие озёра и ручьи из нечистот. Кроме того, они попадают в грунтовые воды, а оттуда в систему водозабора. Всё это может лишить значительную часть жителей Московского региона чистой питьевой воды.

Также грунтовые воды, смешанные с нечистотами, уже начали подмывать Ильинское кладбище, расположенное возле села. Некоторые памятники начали крениться и уходить под землю. Как стало известно, на этом кладбище похоронен Путин Спиридон Иванович — дедушка президента России. Пока его могила не пострадала.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился перед началом курортного сезона очистить пляжи полуострова от рек с нечистотами.