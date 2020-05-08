Слух об обязательном использовании видеорегистраторов опровергли в ГИБДД

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Российских водителей не будут обязывать использовать видеорегистраторы и штрафовать за их отсутствие. Таким образом в ГИБДД прокомментировали появившийся в Интернете слух.

В ведомстве пояснили, что публикация с ложной информацией на самом деле представляет собой скрытую рекламу магазина, торгующего видеорегистраторами. Подобная аппаратура не является обязательным атрибутом автомобиля. Водителям, не имеющим регистраторов, не стоит опасаться каких-либо административных санкций.

В ГИБДД также порекомендовали гражданам скептически относиться к подобной информации, а блогеров и СМИ попросили проверять сведения, получаемые из неофициальных источников, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что автовладельцев ожидает ужесточение наказания за причинение ущерба городской инфраструктуре и опасную езду. Размер штрафов составит 5000 рублей.