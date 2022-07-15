Стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию «Слово и дело»: певица Алла Пугачева вернулась в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Известная советская и российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева могла вернуться в Россию, пишет издание «Слово и дело». По его сведениям, исполнительницу заметили в одном из аэропортов Москвы. При этом ее супруга, артиста Максима Галкина, вместе с Пугачевой не было.

Пока сама Алла Пугачева ничего не рассказала о своем возможном возвращении. Однако ранее она говорила, что с начала сентября этого года собирается отправить своих детей, Лизу и Гарри Галкиных, в российскую школу. Издание предполагает, что Пугачева могла вернуться для подготовки наследников к учебному заведению. Кроме того, возможно, она приехала на родину из-за работы.

В конце февраля Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин забрали детей и покинули Россию. Временно они обосновались в Израиле. Сама Пугачева говорила, что пара таким образом решила провести свой отпуск, а также подтянуть здоровье. Спустя несколько месяцев пару заметили в Латвии, на популярном курорте Юрмала.