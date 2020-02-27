https://static.news.ru/photo/82c5d734-5925-11ea-9f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества в преддверии Масленицы проверили 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков, а также муки блинной отечественного производства. Вся продукция оказалась безопасной, хотя в некоторых образцах найдены следы пестицидов.

Об этом говорится в сообщении Роскачества.

В организации отметили, что муку проверяли по 386 показателям качества и безопасности. Лишь в пяти образцах обнаружены следы пестицидов, однако в Роскачестве не уточнили, каких торговых марок это касается.

Претензии по вкусу и запаху специалисты предъявили к уже готовым изделиям из муки. Посторонний привкус обнаружился у блинов из смеси пяти торговых марок, у одной из них также присутствовал посторонний запах. Замечания по эластичности и прочности возникли по блинам, приготовленным из мучной смеси двух торговых марок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре дали советы, как правильно выбирать торты и пирожные. В ведомстве посоветовали делать это, ориентируясь на дату изготовления и состав. Если в нём указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения и «улучшить» вкус кондитерских изделий, отметили в ведомстве.