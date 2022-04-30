Следователи завели уголовное дело по факту пожара на ГРЭС-2 в Сахалине

Следственный комитет Российской Федерации / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара на тепловой электростанции ГРЭС-2 в населённом пункте Ильинское на юге Сахалина, написали на официальной странице местного госоргана. Ранее губернатор острова Валерий Лимаренко заявил, что на станции произошёл пожар после отключения одного из турбогенераторов. Из горящего здания самостоятельно выбрались 30 сотрудников ГРЭС. В СК сообщили, что пострадавших в результате пожара нет.

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту возгорания на Сахалинской ГРЭС-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

На текущий момент времени следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины возникновения пожара.

Пожар охватил ГРЭС-2 на Сахалине утром 30 апреля. К тушению огня были привлечены 14 человек и 5 единиц техники. В настоящее время, несмотря на инцидент, потребители на Сахалине продолжают получать энергоснабжение, заверили в «Сахалинэнерго». По данным компании, на ГРЭС-2 специалисты скоро возобновят работу.