Следователи ФСБ направили в Минобороны обращение по делу Сафронова

https://static.news.ru/photo/3db8341e-35fe-11eb-87f6-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущие уголовное дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова следователи ФСБ обратились к Минобороны для выяснения секретности переданных бывшим журналистом данных.

Как пишет «Коммерсант», для проведения экспертизы следователи намерены выяснить вопрос о достоверности и секретности информации, которой Сафронов поделился с чешской разведкой. Выводы о степени конфиденциальности должны будут сделать в первую очередь специалисты ГРУ, а также сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Кроме этого, следователи ФСБ и оперативники департамента военной контрразведки спецслужбы допрашивают служащих Минобороны, которые имели доступ к государственной тайне и контактировали с Сафроновым.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

Накануне Лефортовский суд Москвы продлил ему арест на три месяца, до 7 марта 2021 года, писал NEWS.ru.