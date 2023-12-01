Военкор Сладков: нельзя рассчитывать на то, что противник ослабнет

Фото: МО Украины

России не стоит рассчитывать на то, что противник ослабнет, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, несмотря на то что финансирование Вооруженных сил Украины сокращается, за Киевом стоит Североатлантический альянс, у которого достаточно сил.

Финансирование ВСУ сокращается, но нам нельзя рассчитывать, что противник ослабнет. Мы должны понимать: воюем с НАТО, а эта организация не ослабнет. Желая мира и безопасности, нужно быть способным защититься от самого сильного врага. И враг должен об этом знать, — отметил военкор.

Также журналист ответил на мнение аналитиков Запада, которые объясняли, что украинское контрнаступление не удалось из-за нехватки пушек. Сладков подчеркнул, что на каждых двух-трех километрах оборонительной линии ВС РФ в первые ночи наступления разрывалось до одной тысячи боевых припасов.

Ранее Сладков спрогнозировал ряд проблем для ВСУ, связанных с приходом зимы. По его словам, ВСУ придется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, также увеличится расход топлива и многое другое. Однако ключевой трудностью окажется то, что на все эти действия понадобятся деньги, которых у вооруженных сил нет, уточнил военкор.