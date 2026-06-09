Сладкая малина без кислоты: опытные дачники выбирают эти сорта для варенья и еды

Сладкая малина без кислоты: опытные дачники выбирают эти сорта для варенья и еды

Если хочется собирать по-настоящему сладкую малину, стоит правильно выбрать сорт. Некоторые ягоды настолько сахаристые и ароматные, что их едят прямо с куста. А еще они отлично подходят для варенья и домашних десертов.

Сорт «карамелька» ценят за крупные ягоды с медовым ароматом. Плоды вырастают до 12 граммов, хорошо хранятся и почти не осыпаются. С одного куста можно собрать до 5 килограммов урожая.

«Желтый гигант» нравится тем, кто любит мягкий сладкий вкус без сильной кислинки. Кусты высокие, поэтому им нужна подвязка. Урожайность достигает 4–6 килограммов.

Сорт «гусар» подойдет занятым дачникам. Он спокойно переносит засуху и редко болеет. Ягоды плотные, сладкие и хорошо держат форму в варенье.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и советует сажать малину только на солнечном месте — в тени ягоды становятся заметно кислее. А еще она подкармливает кусты золой: так плоды получаются особенно ароматными.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.