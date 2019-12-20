https://static.news.ru/photo/ec804dea-23f0-11ea-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

Помимо офисов и жилья, на территории реконструируемого Рижского грузового двора появится пешеходная зона и сквер, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, победителем масштабного международного конкурса на проект развития данной территории стал консорциум из Японии, который работает в сфере развития транспортной инфраструктуры больше века.

Проект предполагает создание здесь штаб-квартиры «Российских железных дорог», а также полноценное обустройство всей территории, — уточнил он.

Также планируется возвести жильё для сотрудников РЖД, торговые помещения, просторную пешеходную зону и сквер.

Хуснуллин подчеркнул, что благодаря конкурсу столица получит проект мирового уровня, который также является одним из самых крупных по реорганизации бывших железнодорожных площадок, передаёт «Интерфакс».