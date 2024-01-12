«Скрываются интересные вещи»: почему по всей стране рвутся трубы?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале 2024 года тысячи жителей Подольска и нескольких других городов Подмосковья остались без отопления в рекордные для этой местности морозы. Позже из-за коммунальных аварий тепло перестали подавать в некоторые районы Химок, Электростали, Солнечногорска. Теплотрассы вышли из строя и в других регионах России — такая же ситуация сложилась в Воронеже, Владимире, Волгограде и других городах. Экс-депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Олег Шеин поделился с NEWS.ru своим мнением о том, почему коммунальный коллапс случился именно сейчас, кто в этом виноват и как можно исправить ситуацию.

В чем причина коллапса

И в прошлом году, и в позапрошлом, и три года назад мы видели примерно то же самое. Другое дело — география событий. Подмосковье, по-моему, первый раз оказалось в таком положении, в отличие от прочих регионов страны. Сейчас степень износа сетей просто-напросто превысила возможность безаварийной работы, и возникли соответствующие последствия. Но есть и другие причины.

Львиная доля жилья была построена при Брежневе. Но города очень сильно расширяются, а технологии, которые были в 1960–1970-е годы, отличались от современных. И срок эксплуатации тех сетей был 25 лет. Стало быть, чтобы не было возрастающего износа, 4% сетей в год должны перекладываться. По теплотрассам сейчас перекладывается не 4%, а 2%, по водопроводам — около 1,5%, по канализациям — 0,6%. Вот, собственно, и ответ на все вопросы.

К тому же в бюджете на следующие три года в два раза сокращается финансирование ЖКХ — с 881,3 млрд руб. в 2024 году до 381,2 млрд руб. в 2026-м. У государства два года назад возникли другие приоритетные задачи.

Почему «экономически обоснованный тариф» не работает

Система публичного контроля за распределением средств фактически оказалась разрушена. У нас есть «экономически обоснованный тариф». Но дело в том, что внутри этого тарифа поставщик услуг, то есть коммунальная компания, вправе свободно перекидывать деньги с раздела на раздел. То есть в «экономически обоснованном тарифе», скажем, определена некая сумма на амортизацию, но эта строчка может не выполняться. Зато перевыполняться, условно говоря, транспортные расходы или зарплата вовсе не рабочему классу. Это возможно по российскому законодательству.

Уже 20 лет как нет никакого депутатского контроля. Потому что данные, которые идут в публичную отчетность, носят крайне общий характер. А та детализация, в которой и скрываются интересные вещи, доступна только либо собственнику, либо тарифной службе, подчиненной губернатору.

Насколько изношены коммунальные сети в России

Сейчас население платит за коммунальные услуги кратно больше, чем 10–20 лет назад с учетом инфляции. И государственный объем финансирования тоже вырос — раньше государство тратило на ЖКХ 1,2% ВВП, сейчас эта цифра дошла до 1,7%. В переводе на рубли это примерно 700 млрд рублей ежегодно. Но это не работает.

С 2005 года, по данным Росстата, доля канализационных сетей со 100-процентным износом возросла с 2 до 14%. Доля сетей теплоснабжения с полным износом была 9%, а сейчас 18%. Доля аварийных домов возросла с 3 до 14%. По системе водоснабжения цифры примерно те же, что и были, — около 20%. При этом количество канализаций со средним износом за последние 7–8 лет возросло с 28 до 45%, число таких теплотрасс достигло 30%, водопроводов — 42%.

Виноваты ли чиновники?

Еще одна причина нынешней коммунальной катастрофы кроется в разрушении местного самоуправления. Раньше люди выбирали своих руководителей. Плохие они или хорошие, они понимали, что пройдет четыре года и их могут не избрать. И все начальники в 1990–2000 годы проводили публичные, открытые и неотрегулированные встречи с населением. Так или иначе по итогам этих встреч все равно снималась «общая температура по больнице». И было понятно, где какие проблемы. Власть понимала, что она зависит от народа.

На текущий день у нас выборы глав городов ликвидированы. Осталось четыре региональные столицы, где они еще есть. В этих условиях приезжает новый губернатор, который регион видит впервые в жизни, и с собой привозит таких же чиновников в местное правительство. Для них это командировка, причем желательно по результатам уехать куда-нибудь в федеральное министерство. Остается система «Пишите письма, мы ответим». Такая модель, понятно, никогда не будет достаточно эффективной.

Как не допустить повторения коммунального коллапса

В сфере ЖКХ надо демонтировать прошедшую приватизацию в сфере коммунальных монополий. Это первое.

Второе — здесь остро не хватает прозрачности, в первую очередь с точки зрения финансов. Чем сейчас объясняют закрытость информации? Тем, что это коммерческая тайна. Какая коммерческая тайна может быть у муниципального предприятия «Водоканал»? Там деньги населения, они ни с кем не конкурируют. То есть это умышленно принятые решения, нацеленные на то, чтобы обогащаться людям, которые к этому причастны. Более того, мы видим, что частные водопроводы и в Шотландии, и в Германии стараются возвращать обратно в государственное управление, хотя раньше их тоже приватизировали.

Следующий момент — требуются серьезные госвложения. Без них мы не сумеем обойтись. И эти госвложения требуются на федеральном уровне. Из 1,7% ВВП, которые идут на ЖКХ, 0,6% — это федеральные деньги. А остальное — деньги регионов и, как в Тольятти, богатых муниципалитетов. Но это система жизнеобеспечения. Она не может настолько сильно зависеть от того, насколько регион богатый или бедный. Это бессмыслица.

Должно быть прозрачное федеральное финансирование. А для этого требуются большие вложения, потому что запас советской прочности исчерпан. Он оказался даже глубже, чем можно было ранее предполагать. То есть если срок эксплуатации труб 25 лет, они уже больше 50 лет служат, если брать 1970 год как отправную точку. В этих обстоятельствах, конечно, требуются системные решения.

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