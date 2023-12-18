В квитанциях ЖКХ может появиться новая графа Экономист Сазанова: в квитанциях ЖКХ могут добавить графу по датчикам газа

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В Госдуме предложили установить газоанализаторы в газифицированных квартирах, соответствующая графа за установку датчиков может появиться квитанциях ЖКХ, заявила в разговоре с агентством «Прайм» заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. По ее словам, таким образом власти пытаются снизить количество взрывов бытового газа.

Установить датчики могут и сами жильцы с последующей компенсацией из взносов на капремонт, отметила собеседница агентства. Однако тогда работы не удастся провести быстро.

Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России, — пояснила Сазанова.

Ранее семеро человек пострадали в результате взрыва в частном доме в Пермском крае. Получили ожоги семь человек, в том числе — пять детей: девяти месяцев, двух, трех, четырех и шести лет, все они были госпитализированы. Помимо детей пострадали 29-летний мужчина и 25-летняя девушка.

До в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Парковой улице в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, также был поврежден балкон. Предположительно, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности кухонной плиты.