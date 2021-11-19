Скоро Ходорковский  и почку продаст

Михаил Ходорковский, выстраивающий, подобно Александру Герцену, в лондонском далеке хитроумные схемы свержения российского режима, сделал неожиданный шаг. Он заложил одному из швейцарских банков своё поместье под английской столицей за шесть миллионов фунтов. Сумма, как мы видим, не столь уж велика. И явно серьёзно повлиять на благосостояние изгнанника никак не может, если исходить из оценок нашей Генеральной прокуратуры. Её эксперты полагали, что до своей посадки он сумел аккумулировать за рубежами отечества что-то порядка шести миллиардов долларов. Ходорковский вообще слыл экономным деятелем: на его нефтепромыслах даже качалки работали ещё советские, старые, но надёжные. Деньги не вкладывались, а лишь выкачивались.

И все усилия наших юристов добиться взыскания через европейские суды этих средств, незаконно выведенных из страны, успеха не имели. Теперь, как известно, уже бывшие акционеры ЮКОСа упорно сами пытаются с переменным успехом взыскать с российского государства $50 млрд якобы финансовых потерь.

Так что? Михал Борисович резко обеднел? Всё потратил на встречу зари новой русской революции? Ведь сколько было у него трат и забот. То одно интернет-издание нужно было поддержать фунтом и евро, то другое. То одно и то же, но перерегистрированное. Опять же разные фонды, общества. Немало стоит удовлетворять крайне прожорливые рты новой антикремлёвской оппозиции, ценные кадры в эмиграции нуждаются в постоянном не столько идейном, сколько материальном стимулировании. Ни пером описать, ни вывезенным капиталом оплатить. Но платить приходится постоянно.

Михаил Ходорковский Reynaldo Paganelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

И всё-таки слабо верится в то, что нагнетание общественного напряжения в современной России вконец разорило Ходорковского. Свежо предание, но верится с трудом. Хотя, в принципе, вполне можно при желании поймать хайп на этом жесте. Представить лондонского изгнанника бескорыстным спонсором оппозиции, на содержание которой постепенно тратится всё нажитое непосильным трудом благодаря монетизации итогов приватизации. И вот теперь, дескать, приходится закладывать последнее. Практически единственное комфортное жильё. Но ради благого дела ничего не жалко. Во всяком случае, разыграть с точки зрения тотального пиара закладную можно.

Повторимся, версия красивая, но маловероятная. Не исключено, что по старой привычке Михал Борисович опять пытается уйти от назойливых налоговых инспекторов, не желающих принимать во внимание высокие политические цели миллиардера.

В последнее время появился ещё один фактор, способный повлиять на сильное желание эмигранта уйти в кеш. Ведь как стало известно, бывший начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осуждённый на пожизненное заключение за организацию заказных убийств, начал сотрудничать со следствием. Знает он много. И не исключено, что скоро достоянием гласности могут стать такие детали бизнеса Ходорковского, что ему срочно опять придётся менять место жительства. А потому дом в Лондоне не пригодится.

Хотя до появления новой версии политического сериала «Богатые тоже плачут» явно далеко.