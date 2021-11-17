Скончался последний министр здравоохранения СССР академик Игорь Денисов

В России ушёл из жизни последний глава министерства здравоохранения СССР, хирург, академик РАН Игорь Денисов, ему недавно исполнилось 80 лет. Прощание с учёным состоится 19 ноября в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны. Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины. Будучи основоположником семейной медицины в Российской Федерации, Игорь Николаевич внёс огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения и подготовку медицинских кадров. Разделяем скорбь и тяжесть утраты, — приводит слова ректора Сеченовского университета, академика РАН Петра Глыбочко пресс-служба.

Гражданская панихида пройдет в храме Архангела Михаила, который действует при клиниках на Девичьем поле, 19 ноября.

Родился будущий государственный деятель Игорь Денисов в городе Свободный Амурской области 3 сентября 1941 года. В период с 1983 по 1987 годы возглавлял Рязанский медицинский институт. В качестве министра здравоохранения СССР был назначен руководством страны в 1990 году, пробыл на этом высоком посту один год. В 2004-2011 годах был первым проректором Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Ранее стало известно о том, что бывший министр путей сообщения России Вадим Морозов, последним в истории занимавший эту должность, умер в возрасте 67 лет.