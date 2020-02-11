https://static.news.ru/photo/25820354-4d04-11ea-9c43-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая Ольга Скабеева назвала перебором уголовное преследование экс-участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой, которая назвала «быдлом» россиян, рожающих детей ради маткапитала. Водонаеву вызвали в полицию 10 февраля.

Высказывания у Водонаевой бестолковые. Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту её бестолковость, наверное, странно. <...> Это не перебор сажать за глупость? — спросила Скабеева в эфире «России 1».

По словам телеведущей, если публичных людей в России начнут преследовать за сказанные «глупости», то «все окажутся в тюрьме».

Как писал NEWS.ru, заявление против Водонаевой написал житель Йошкар-Олы Евгений Панкатов, который увидел в её публикациях в Instagram признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства.