Телеведущая Ольга Скабеева назвала перебором уголовное преследование экс-участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой, которая назвала «быдлом» россиян, рожающих детей ради маткапитала. Водонаеву вызвали в полицию 10 февраля.
Высказывания у Водонаевой бестолковые. Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту её бестолковость, наверное, странно. <...> Это не перебор сажать за глупость? — спросила Скабеева в эфире «России 1».
По словам телеведущей, если публичных людей в России начнут преследовать за сказанные «глупости», то «все окажутся в тюрьме».
Как писал NEWS.ru, заявление против Водонаевой написал житель Йошкар-Олы Евгений Панкатов, который увидел в её публикациях в Instagram признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства.