СК проверяет высказывания Навального на экстремизм в эфире «Эха Москвы»

https://static.news.ru/photo/782ecbac-33a7-11eb-93ae-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Московские следователи проводят проверку после выступления российского оппозиционера Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Следствие считает, что в своих высказываниях политик призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Программа «Разворот» с участием Навального вышла в эфир 27 апреля. В ней оппозиционер представил свою программу под названием «5 шагов для России», в которой речь шла об антикризисном плане, предусматривающем поддержку для населения и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Ранее Навальный во время выступления в Европейском парламенте предложил странам ЕС вводить санкции не только против чиновников из РФ, но и олигархов. Он подчеркнул, что любые санкции в отношении чиновников и силовых структур России не очень существенны, так как у них не так много банковских счетов и имущества на территории Европы. Оппозиционер считает, что через блокировку имущества крупнейших российских предпринимателей, близких к руководству страны, можно добиться необходимого давления на Москву, писал NEWS.ru.