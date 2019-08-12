https://static.news.ru/photo/5f288890-bd11-11e9-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Constantine Konovalov/Facebook.com

Действия силовиков при задержании дизайнера Константина Коновалова во время пробежки 27 июля в Москве СК счёл законными. В день протестов за честные выборы москвич не участвовал в них, но был жёстко задержан, после чего медики диагностировали у него перелом, а власти обвинили его в участи в несанкционированном митинге.

В ответе СК, копию которого Коновалов опубликовал на своей странице в Twitter , утверждается, что 27 июля он якобы принимал участие в несогласованном с властями публичном мероприятии.

Подчинённые Александра Бастрыкина пояснили, что в соответствии с законом «О полиции» силовики имеют право применять физическую силу, если «несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных обязанностей по пресечения преступлений и административных правонарушений».

При таких обстоятельствах действия сотрудников правоохранительных органов по применения в отношении вас физической силы являлись правомерными, — говорится в ответе СК.

По мнению представителей ведомства, обращение Константина Коновалова «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».

Мне СК ответили по заявлению о сломанной ноге:



«...действия сотрудников правоохранительных органов в отношении Вас физической силы являлись правомерными»



«ваше обращение не содержит сведений о совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов»



Как вам такое? pic.twitter.com/yOz9YwjNSr — Constantine (@CKonovalov) 12 августа 2019 г.

Константина Коновалова задержали утром 27 июля, когда во время пробежки по центру Москвы остановился сфотографировать автозаки, стянутые в столицу для задержаний участников протестных выступлений против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Когда дизайнер побежал дальше, его повалили на асфальт и наступили на ногу. Позднее медики диагностировали у Коновалова перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости. Более того, на него завели административное дело по статье КоАП «нарушение правил проведения публичного мероприятия». Дата рассмотрения судом пока не назначена.

Вот я и в палате. Рассказываю свою историю ребятам с другими переломами.

Говорят, что у меня самая небанальная история перелома из всех них. Ну хоть в чём-то позитив.



Но я не унываю, главное жив.

Сегодня слышу поддержку от всех вокруг. Всем большое спасибо. pic.twitter.com/FgOZt17R3y — Constantine (@CKonovalov) 27 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её.