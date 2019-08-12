Фото: Constantine Konovalov/Facebook.com

Действия силовиков при задержании дизайнера Константина Коновалова во время пробежки 27 июля в Москве СК счёл законными. В день протестов за честные выборы москвич не участвовал в них, но был жёстко задержан, после чего медики диагностировали у него перелом, а власти обвинили его в участи в несанкционированном митинге.

В ответе СК, копию которого Коновалов опубликовал на своей странице в Twitter, утверждается, что 27 июля он якобы принимал участие в несогласованном с властями публичном мероприятии.

Подчинённые Александра Бастрыкина пояснили, что в соответствии с законом «О полиции» силовики имеют право применять физическую силу, если «несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных обязанностей по пресечения преступлений и административных правонарушений».

При таких обстоятельствах действия сотрудников правоохранительных органов по применения в отношении вас физической силы являлись правомерными, — говорится в ответе СК.

По мнению представителей ведомства, обращение Константина Коновалова «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».

Константина Коновалова задержали утром 27 июля, когда во время пробежки по центру Москвы остановился сфотографировать автозаки, стянутые в столицу для задержаний участников протестных выступлений против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Когда дизайнер побежал дальше, его повалили на асфальт и наступили на ногу. Позднее медики диагностировали у Коновалова перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости. Более того, на него завели административное дело по статье КоАП «нарушение правил проведения публичного мероприятия». Дата рассмотрения судом пока не назначена.

Как писал News.ru, ранее задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её.

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