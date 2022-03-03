СК и прокуратура предостерегли москвичей от участия в акции 5 марта

Московская прокуратура сообщила о распространении в Интернете информации с призывом к участию в публичном мероприятии в центре столицы 5 марта. Как отмечается на сайте ведомства, акция не согласована с властями, призывающим прийти на неё вынесены предостережения.

Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нём, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, — подчёркивается в сообщении.

Следственный комитет также напомнил о том, что участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, а их организация — до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы. Молодёжь и студентов учебных заведений просят не поддаваться на провокации и не следовать призывам к участию в несогласованных акциях в социальных сетях.

24 февраля в ходе несанкционированного антивоенного митинга в центре Москвы были задержаны 600 человек, полиция и ОМОН в ходе задержаний не применяли спецсредства. Кроме того, были задержаны участники митингов и одиночных пикетов в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке.

Впоследствии стало известно, что столичные суды арестовали 60 участников прошедших за последние дни несогласованных акций протеста в Москве. Большинство задержанных получили наказание в виде штрафов.

В Кремле заявили, что граждане России имеют право на свою точку зрения, но они не вправе устраивать незаконные акции. Поэтому в отношении нарушителей «были приняты определённые меры».