«Ситуация ужасающая»: в ГД оценили износ коммунального хозяйства в России

В Счётной палате заявили, что коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%. Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в беседе с NEWS.ru назвала эти цифры «средней температурой по больнице» и отметила, что в некоторых регионах «ситуация ужасающая».

В целом по стране ситуация разная, в зависимости от состояния. В некоторых регионах — ужасающая. Я уже не говорю про Крым, где система водоотведения никакая, учитывающая, что это курортная зона с этим нужно очень серьёзно разбираться. Меры принимаются, но за год-два-три ситуацию, которая копилась десятилетиями, не исправишь, — рассказала Хованская.

По её словам, в ряде регионах износ составляет более 70%, а в других — более 40%. Наиболее плачевная ситуация с изношенностью ЖКХ зафиксирована в «депрессивных» регионах, где нет средств на софинансирование. Там федеральная власть должна проводить политику увеличения финансирования при жёстком контроле. Депутат не стала называть эти регионы, «чтобы их не обижать». При этом она отметила, что местных власти в них не могут найти застройщиков для переселения граждан из аварийного жилья.

Ситуация плачевная и тут без поддержки федеральных структур, без поддержки федерального бюджета никак не вытянуть. У нас по Конституции права жителей не должны зависеть от места жительства, а на самом деле ещё как зависит, — подчеркнула депутат.

Она считает, что для улучшения ситуации с системой ЖКХ в России нужно уделять внимание финансированию и контролю над расходами.

Два ключевых слова: финансирование и контроль по целевым расходам. <..> Финансирование выделяется на коммуникации. Насчёт контроля слабовато всё. Это наша ахиллесова пята. Иногда по второму заходу [приходится ремонтировать] поскольку некачественный ремонт, — сказала Хованская.

Глава комитета Госдумы уверена, что нужно более технологично подходить к замене труб. Использовать технологии, которые показывают их состояние и подключать современные способы диагностики.

Делать замену выборочно, где ситуация уже не назрела, а перезрела. И софинансирование должно обязательно быть из бюджета, — отметила депутат.

Ранее аудитор Счётной палаты Наталья Трунова заявила, что коммунальная система в России изношен на 60% и особенно остро данная проблема стоит в небольших городах. По её мнению, вкладываться в эту сферу нужно, учитывая новейших технологии.