В России к 2020 году появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать их о возникновении аварийной ситуации.
Система при помощи компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения, а с помощью датчиков — превышение скорости, уход с маршрута, а также техническое состояние автомобиля. Разработчики рассчитывают, что технология позволит снизить аварийность на дорогах до 50%.
Как поясняет
News.ru ранее писал, что каршеринговые компании начали тестировать систему слежения за водителями. Она считывает информацию с датчиков на руле, тормозах, а также то, как резко человек тормозит, ускоряется и поворачивает.