https://static.news.ru/photo/3ea39584-d9d5-11e9-9f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В России к 2020 году появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать их о возникновении аварийной ситуации.

Система при помощи компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения, а с помощью датчиков — превышение скорости, уход с маршрута, а также техническое состояние автомобиля. Разработчики рассчитывают, что технология позволит снизить аварийность на дорогах до 50%.

Как поясняет РИА Новости , система в течение 3–5 лет может стать стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля. Проект Skytracking Transport Security создала российская компания «Скайтрэк».

News.ru ранее писал, что каршеринговые компании начали тестировать систему слежения за водителями. Она считывает информацию с датчиков на руле, тормозах, а также то, как резко человек тормозит, ускоряется и поворачивает.