Система оформления пенсий может измениться в РФ

https://static.news.ru/photo/2390a5f0-430d-11eb-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/Global Look Press

Система оформления пенсий может навсегда остаться дистанционной. Такой порядок был введён во врем пандемии, с инициативой оставить его выступает Минэкономразвития.

Удалённый формат работы ПФР пока предложено продлить на весь 2021 год. И если эксперимент докажет свою эффективность, сделать этот порядок бессрочным, пишут «Известия». Также предлагается дать доступ к некоторым сервисам россиянам, которые живут за границей. Им тоже могут стать доступнее назначение и выплата пенсий.

Сейчас часть пенсий оформляется по электронным заявлениям. Подать его можно через сайт ПФР в личном кабинете или через сайт госуслуг. Если человек не может подать такое заявление, сотрудники ПФР связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пенсионеры с 1 января получат повышенную выплату, но не все, а только отдельные категории. Это пожилые люди, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети — школьники или студенты вузов очных отделений.