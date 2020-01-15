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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что за последние годы восприятие России в мире серьёзно изменилось. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Москву, чтобы получить одобрение президента РФ Владимира Путина на проведение в Берлине конференции по Ливии.

При этом ещё в 1990-е годы Россию на Западе собирались расчленить на несколько частей, заявил Пушков в эфире телеканала «Россия 1». Он вспомнил свою встречу в Вашингтоне с бывшим советником...