https://static.news.ru/photo/5b04c732-380a-11ea-86f8-fa163e074e61_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Синоптики рассказали о приходе климатической весны на европейскую территорию России. Традиционно весна наступает в конце марта.
В азиатской части страны весна наступает в середине апреля. Об этом рассказал и.о.руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Наша весна начинается в конце марта — начале апреля. Только в Италии, Индии весна начинается с 1 марта, — уточнил синоптик в интервью РИА Новости.
Более точных прогнозов метеоролог не дал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что снегопады ещё успеют накрыть столичный регион, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. По его словам, примерно с 23 января жителей столицы ожидают морозы до 5–7 градусов.