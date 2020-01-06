https://static.news.ru/photo/6c4932f4-311f-11ea-8093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первый рабочий день 2020 года, 9 января, на территории Москвы ожидается мокрый снег, порывистый ветер, небольшая оттепель и гололедица. Специалисты прогнозируют, что накануне тёплый атмосферный фронт переместится, в связи с чем скорость порывов ветра увеличится до 15 метров в секунду. В дальнейшем ветер также будет порывистым, а температура станет повышаться.

Об этом журналистам 7 января рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в первый рабочий день года на территорию столицы придёт оттепель. Ночью погода будет от 0℃ до –2℃. Днём же в городе термометры будут показывать 2℃, а по области — 3℃.

Начнём мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на девять градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться, — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Также специалист отметил, что в этот день не исключается оледенение на проводах.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время на всей территории России наблюдаются аномально тёплые погодные условия. Например, в Сибири показатели температуры превышают средние на 20 градусов.