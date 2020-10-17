Синоптики предупредили россиян о «необычной» пятнице

Предстоящая пятница, 23 октября, будет «необычной» по погоде в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в этот день к центру европейской части страны приблизится ложбина низкого давления, а центр циклона будет находиться севернее.
Когда произойдёт приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдёт изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки, — пояснил он.
Вильфанд отметил, что в связи с этим температура подрастёт, а дожди станут сильнее. Осадки усилятся во второй половине 22 октября. В пятницу столбики термометров покажут 13 градусов, что на три градуса выше нормы. При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает.
Синоптик также уточнил, что прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного,
Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд предупредил, что ночные температуры в предстоящую неделю приведут к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы.