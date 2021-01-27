Синоптики предупредили о сильном снегопаде и ураганном ветре в регионах РФ

https://static.news.ru/photo/a6307390-6118-11eb-9584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

Некоторые регионы России ожидает представляющая опасность погода. Это сильные снегопады и ветер до 32–38 м/с.

Крым ожидает сильный снег и понижение температуры на 8–10 градусов. Ветер усилится до 15–20 м/с, а 28–29 января его скорость достигнет 25 м/с. Такая же ситуация прогнозируется в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, сообщает ТАСС.

В предгорных районах Чечни и Ингушетии порывы ветра будут достигать 32 м/с.

Погода в Приморье в ближайшие несколько дней также будет представлять угрозу. Во второй половине 28 января и 29 января пройдёт сильный снег — до 7–19 мм, такое количество выпадет за 12 часов. Это большая редкость для данного региона.

Ветер на территории самого субъекта будет достигать 15–20 м/с, на побережье — 25–30 м/с, во Владивостоке его порывы достигнут 35–38 м/с. Также ожидаются метель, гололедица, снежные накаты. Всё это спровоцирует очень сложную обстановку.

В Москве тоже сложится опасная ситуация из-за погоды. В ближайшие дни и до конца недели ожидаются снег, мокрый снег, сильная гололедица и налипание снега на проводах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре Европейской России начинается медленное понижение температуры. С 28 января давление начнёт падать и сильно изменится к выходным, солнца не ожидается.