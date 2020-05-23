Синоптики предупредили москвичей о густом тумане

https://static.news.ru/photo/397725d2-5bf2-11e9-b35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Центр организации дорожного движения сообщил о прогнозах синоптиков на погоду в Москве. По данным ведомства, на город опустится густой туман.

Аналогичные условия ожидаются также в Подмосковье, говорится в Twitter ЦОДД. Погода улучшится к 08:00 25 мая.

Видимость на дорогах будет достигать 200–400 метров. Водителям следует соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фары.

Как писал NEWS.ru, ранее в Гидрометцентре заявили, что период холодной майской погоды в столичном регионе затянулся. Это нетипично для конца весны. По данным синоптиков, температура отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц.