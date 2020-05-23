Синоптики предупредили москвичей о густом тумане

Центр организации дорожного движения сообщил о прогнозах синоптиков на погоду в Москве. По данным ведомства, на город опустится густой туман.
Аналогичные условия ожидаются также в Подмосковье,
Видимость на дорогах будет достигать 200–400 метров. Водителям следует соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фары.
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Как писал NEWS.ru, ранее в Гидрометцентре заявили, что период холодной майской погоды в столичном регионе затянулся. Это нетипично для конца весны. По данным синоптиков, температура отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц.
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