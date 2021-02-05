Синоптик назвал регионы России, которые накроет волной холода

https://static.news.ru/photo/d47baa2c-6888-11eb-80a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Холодная погода в ближайшую неделю придёт сразу в несколько российских регионов, предупредили в Гидрометцентре. В отдельных районах температура воздуха опустится на 12 градусов ниже нормы.

Холодная погода будет характерна для среднего Урала, нижнего Поволжья, Оренбургской области, Кургана. Уже с понедельника температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов. К середине недели температура будет понижаться до 25–27 градусов. Днём около минус 15 градусов, — сообщил URA.RU научный руководитель и директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он добавил, что ждать потепления в этих регионах до 13 февраля не следует.

Также он заявил о надвигающемся похолодании на Москву. По словам специалиста, центр циклона, накрывшего Россию, сейчас находится в Западной Сибири и он направляет холодный воздух в европейскую часть страны.

Ночные температуры [в Москве] во вторник и среду будут до минус 30 градусов и днём минус 19. Это очень холодная погода, — предупредил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр ввёл «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного похолодания. Аномальные морозы в столице ожидаются в период с 7 по 9 февраля.