В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов

https://static.news.ru/photo/41363af0-687b-11eb-9787-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальные морозы, которые ожидаются в Москве с 7 по 9 февраля стали поводом для введения «оранжевого» уровня погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Период предупреждения с 20:00 07 февраля до 20:00 09 февраля. Аномально холодная погода, — г оворится в сообщении.

Синоптики считают, что самой морозной станет ночь с 8 на 9 февраля. В это время температура в городе может упасть до минус 27 градусов, а по области — до минус 30 градусов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 февраля, в Центральном федеральном округе начнётся резкое похолодание. Температурные показатели окажутся на 2–5 градусов ниже климатической нормы и достигнут отметки 17 градусов мороза.

«Оранжевый» — это четвёртый из пяти возможных уровней погодной опасности. Фактически он предупреждает о возникновении природных аномалий, которые могут привести к ущербу.

Как писал NEWS.ru, в этом году весенняя погода придёт в столичный регион в привычные сроки — ближе к концу марта. Такой прогноз дали специалисты Центра погоды «Фобос».