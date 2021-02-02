Москвичам рассказали, когда в столицу придёт весна

https://static.news.ru/photo/ff5e1648-654b-11eb-9400-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году весенняя погода придёт в столичный регион в привычные сроки — ближе к концу марта. Такой прогноз дали специалисты Центра погоды «Фобос».

Завтра в столичном регионе из-за очередного атлантического циклона погода испортится. Ожидаются снегопады. Начнётся похолодание, которое затянется до середины февраля. Март тоже не будет тёплым, скорее всего, весна придёт в столицу в свои обычные сроки — в последней пятидневке марта, — приводит «Москва 24» выдержку из сообщения центра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал после оттепели в столице наступление морозов. Он призвал жителей столицы ожидать «тимофеевских» морозов, но не исключил, что прогноз ещё может поменяться.

Эксперт заявил, что в феврале температура будет выше нормы на севере и в центре европейской части России, ряде других регионов. По его словам, на этих территориях будет наблюдаться дефицит осадков. Все регионы от Крыма, Краснодарского края, Ставрополья до Нижней Волги — здесь выше нормы, писал NEWS.ru.