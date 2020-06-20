Синоптик рассказал о погоде в Москве 21 июня

Погода с температурой днём в диапазоне 20–24 градуса придёт в Москву 21 июня и сохранится в ближайшие три дня. Такая температура соответствует многолетним значениям.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,
Ранее NEWS.ru сообщал, что самые энергетически насыщенные солнечные лучи ощутят на себе россияне 21 июня. Это связано с днём летнего солнцестояния, пояснил Роман Вильфанд. Метеоролог рассказал, что в этот день солнце доходит до 23-го градуса северной широты, где будет находиться перпендикулярно ровно в полдень, а после постепенно начнёт уходить к экватору.
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