Синоптик рассказал о погоде в Москве 21 июня

https://static.news.ru/photo/3fe5ff4e-b356-11ea-b01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода с температурой днём в диапазоне 20–24 градуса придёт в Москву 21 июня и сохранится в ближайшие три дня. Такая температура соответствует многолетним значениям.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. Учёный отметил, что с 24 июня температура начнёт повышаться. Столбик термометра в столице поднимется до 28 градусов, а уже 26 июня он преодолеет отметку в 30 градусов тепла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самые энергетически насыщенные солнечные лучи ощутят на себе россияне 21 июня. Это связано с днём летнего солнцестояния, пояснил Роман Вильфанд. Метеоролог рассказал, что в этот день солнце доходит до 23-го градуса северной широты, где будет находиться перпендикулярно ровно в полдень, а после постепенно начнёт уходить к экватору.