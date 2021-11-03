Синоптик предупредил об аномально тёплой погоде в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели на востоке России температура воздуха превысит норму на 14–17 градусов. Речь идёт о Красноярском крае, Магаданской области и западе Якутии, пояснил учёный в беседе с ТАСС.

Очень тёплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14–17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область, — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что в названный период температура на западе Красноярского края составит 4–6 градусов тепла, а в Якутске будет 16–20 градусов мороза.

Ранее стало известно, что Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт зимняя погода. Это произойдёт уже во вторник, 9 ноября. В этот день в столице похолодает до нуля днём, пройдёт дождь с мокрым снегом. Температура будет уже приближаться к климатической норме: ночью и днём прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов.