Вильфанд рассказал о погоде в Москве в последние выходные января

В последние выходные января в столице установится тёплая безветренная погода с осадками, сообщил в беседе с NEWS.ru глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это связано сразу с двумя циклонами. Температура воздуха в городе опустится максимум до минус трёх градусов.

Два циклона приближаются к Москве, один мы уже ощущаем сегодня. Осадки будут и ночью также. Завтра ветер утихнет, снег будет меньше, температура повысится. Днём минус один — минус три градуса, такая же температура будет и в воскресенье. Мягкая погода, хорошая. Выходные вполне комфортные эти, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник, 31 января, столбики термометров могут подняться до плюс одного градуса, снег будет более влажным. По данным синоптика, температура воздуха в первые дни февраля будет на пять — шесть градусов выше нормы.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что циклоны «Мария» и «Надя» принесут в Москву в ближайшие пять дней снегопады, выпадет до 20 мм осадков, или почти половина месячной нормы. По его словам, сугробы в столице вырастут до полуметра.