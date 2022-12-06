Синдеева призвала вернуться на телеканал «Дождь» уволившихся сотрудников

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Наталья Синдеева

Гендиректор телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Наталья Синдеева записала в своем Telegram-канале видео, в котором извинилась перед уволенным телеведущим Алексеем Коростелевым и попросила его вернуться. Также она позвала обратно ушедших вслед за ним журналистов Маргариту Лютову и Владимира Роменского.

Мы за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. Мы сделали это ужасно. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: Леш, прости, — сообщила Синдеева в видеообращении.

Она добавила, что украинцы могут не простить телеканал за эту ошибку.

Я хочу остаться человеком, как я оставалась все это время человеком, а не говном, — резюмировала гендиректор канала.

«Дождь» уволил ведущего Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать телеканал за то, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Лютова и Роменский.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку».