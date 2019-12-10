https://static.news.ru/photo/06837354-1abc-11ea-9c21-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Действующий президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в следующей президентской гонке. С такой точкой зрения выступила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович, — отметила журналистка в эфире радио «Комсомольская правда».

Она считает, что Путин обозначит человека, которому он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника. По её словам, выбор будет стоять только за россиянами.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв провёл лекцию для первокурсников факультета журналистики МГУ. В ходе мероприятия телеведущий рассказал о том, как президент РФ Владимир Путин ищет себе преемника.