Силовики завели уголовное дело на стрелявшего на Красной площади акциониста

Полиция возбудила уголовное дело на акциониста Павла Крисевича, который сымитировал выстрел на Красной площади. Об этом сообщается на сайте столичного МВД.
Силовики
Утром 11 июня художник-акционист Павел Крисевич, запомнившийся острыми политическими высказываниями, инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, а затем к нему подбежали полицейские и увели. Во время акции он зачитал манифест, который заканчивался словами: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы».
В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых у здания ФСБ на Лубянке. С помощью других активистов он изобразил распятие. При этом у подножия креста участники перформанса разожгли костёр и бросали в него «тома уголовных дел».
Ещё ранее Крисевич выступил в поддержку фигурантов по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации), приковав себя наручниками к забору у здания суда.