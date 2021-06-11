Силовики завели уголовное дело на стрелявшего на Красной площади акциониста

https://static.news.ru/photo/6d966080-cab3-11eb-aba5-96000091f725_660.jpg Павел Крисевич Фото: instagram.com/pavelkrisevich

Полиция возбудила уголовное дело на акциониста Павла Крисевича, который сымитировал выстрел на Красной площади. Об этом сообщается на сайте столичного МВД.

Силовики завели дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ). Сейчас они решают вопрос о задержании подозреваемого.

Утром 11 июня художник-акционист Павел Крисевич, запомнившийся острыми политическими высказываниями, инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, а затем к нему подбежали полицейские и увели. Во время акции он зачитал манифест, который заканчивался словами: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы».

В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых у здания ФСБ на Лубянке. С помощью других активистов он изобразил распятие. При этом у подножия креста участники перформанса разожгли костёр и бросали в него «тома уголовных дел».

Ещё ранее Крисевич выступил в поддержку фигурантов по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации), приковав себя наручниками к забору у здания суда.