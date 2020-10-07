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Силовики задержали членов Pussy Riot, «поздравивших» Путина флагами ЛГБТ

22:21, 07 октября 2020 11
Фото: krestpaysan/instagram.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Ранее девушки вывесили флаги ЛГБТ на здания ФСБ, Верховного суда и Минкульта в честь дня рождения президента Владимира Путина.

Адвокат Леонид Соловьёв сообщил, что Андрианова и Дидерих задержаны. Их доставили в ОВД «Басманный». Кроме того, полицейские пришли ещё к одному участнику коллектива Александру Софееву, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, утром 7 октября участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии и вывесили радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и Министерства культуры РФ. Они приурочили акцию ко дню рождения Путина, назвав флаги ЛГБТ символом «недостающих любви и свободы».

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