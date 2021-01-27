Силовики увезли брата Навального после обыска в квартире политика

https://static.news.ru/photo/5c8de31a-60c5-11eb-b060-fa163e074e61_660.jpg Олег Навальный Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Сотрудники силовых структур увезли Олега Навального из квартиры его брата, политика Алексея, где проходил обыск.

Журналистов, которые находились в момент задержания мужчины возле квартиры, оттеснили от входа в неё. Силовики в приказном порядке заставили сотрудников СМИ подняться на этаж выше, передаёт телеканал RTVi.

Причина задержания в настоящий момент неизвестна. Также нет информации, куда повезли мужчину.

Ранее силовики вывезли из спецприёмника пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, так как обыск в её квартире нельзя провести без её присутствия. Также обыски проводят в квартире жены политика Юлии, студии «Навальный LIVE», офисе ФБК, квартире помощника муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николая Касьяна и месте жительства члена Либертарианской партии Игоря Ефремова. Действия силовиков связаны с возбуждённым накануне уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.