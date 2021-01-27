Силовики проводят обыски одновременно по 11 связанным с Навальным адресам

https://static.news.ru/photo/a3db31e0-60b7-11eb-863a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур пришли на обыски одновременно как минимум в 11 мест. Все они связаны с политиком Алексеем Навальным.

Так, в Москве начался обыск в квартире участницы группы Pussy Riot Марии Алёхиной, передаёт RTVI. Силовики задержали главу профсоюза, врача политика Алексея Навального Анастасию Васильеву. Женщину сейчас везут в её квартиру, чтобы провести в ней обыск, сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов.

Главу Альянса Врачей Анастасию Васильеву задержали и везут на обыск домой. То есть задерживать врачей, это ок? — написал он в Twitter.

Кроме того, из спецприёмника вывезли расследователя ФБК Георгия Албурова. Его везут к его квартире, так как там планируется обыск, сообщила его девушка в Twitter.

Также силовики вывезли из спецприёмника пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, так как обыск в её квартире нельзя провести без её присутствия. Ранее с обыском пришли в квартиру Навального в московском районе Марьино. В помещении находится брат политика Олег Навальный. Также обыски проводят в квартире жены политика Юлии, студии «Навальный LIVE», офисе ФБК, квартире помощника муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николая Касьяна и месте жительства члена Либертарианской партии Игоря Ефремова. Действия силовиков связаны с возбуждённым накануне уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.