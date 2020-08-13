Силовики изъяли компьютер и телефоны Сафронова

https://static.news.ru/photo/06b3cb20-dd4a-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ изъяли компьютер, принадлежащий советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене. По версии следствия, с его помощью Сафронов мог передавать секретную информацию зарубежной спецслужбе.

В ходе первого обыска у него изъяли этот компьютер и все цифровые носители информации: телефоны, флешки и так далее, — рассказал ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов.

Юрист добавил, что с его подзащитным никаких следственных действий более не проводится, он по-прежнему находится под арестом.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонке России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для Праги.

Ранее NEWs.ru писал, что Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Ему предлагали признать себя виновным и раскрыть свои источники информации в обмен на то, что получит наказание не более двух третей от максимального наказания — до 10 лет.