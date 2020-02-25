https://static.news.ru/photo/de5aeb14-5783-11ea-8625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оскорбление школьниками педагога обернётся для родителей штрафом в пять тысяч рублей. За ненадлежащее воспитание ребёнка предлагается штрафовать родителей на три тысячи рублей.

Законопроект разработан Общероссийским профсоюзом образования, он призван защитить учителей. Если же школьник поднимает руку на педагога и систематически занимается его травлей, ему может грозить уголовная ответственность в виде трёх лет лишения свободы, пишет «РГ».

Профсоюз уже предвидит неоднозначное отношение к закону, но ужесточение ответственности родителей за плохое воспитание детей там считают неизбежным. Это дополнительный правовой механизм, который позволит исправить ситуацию.

Дело в том, что 70% учителей хоть раз, но подвергались травле со стороны школьников. И к мерам ответственности стоит добавить необходимость поднимать социальный статус учителя, чтобы обеспечить ему достойное положение в обществе. Для этого предлагается ввести дополнительные льготы для педагогов. например, предусмотреть систему специальной медицинской помощи, обеспечить обучение ребёнка учителя в той же школе, где работает родитель, определить нормы по трудовой нагрузке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Петербурге женщина за сделанное её дочери замечание избила воспитательницу группы продлённого дня. Инцидент произошёл после того, как 63-летняя Гюзель Макулова, которая присматривает за второклашками на продлёнке в 540-й гимназии, сделала замечание пятикласснице, которая расталкивала её подопечных в очереди в столовой.