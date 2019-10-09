https://static.news.ru/photo/efe41acc-eaeb-11e9-bb62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Курение несовершеннолетних детей может привести к наказанию их родителей. Административная ответственность предусмотрена и для других законных представителей таких детей.

Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, опубликованный на сайте МВД России.

Документ подписан главой ведомства Владимиром Колокольцевым. В нём постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен «инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении данной нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)». Новая редакция КоАП вступит в силу с 2021 года.

Ранее News.ru сообщал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сокращение количества фильмов, в которых показаны сцены употребления табака. Он заявил, что со здоровьем шутить нельзя, и призвал известных личностей не афишировать тот факт, что они курят. По мнению Жириновского, не скрывая вредную привычку, знаменитости провоцируют курение среди молодёжи.