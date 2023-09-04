Шойгу не стал отвечать на вопрос о Суровикине Шойгу не ответил на вопрос о расследовании против Суровикина

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, ведется ли расследование в отношении генерала Сергея Суровикина, сообщает «Интерфакс». Вопрос журналисты задали Шойгу в хoде общения с ним после пресс-конференции по итогам российско-турeцких переговоров на высшем уровне.

Шойгу в ответ промолчал.

Бойцы ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года предприняли попытку мятежа и взяли под контроль несколько объектов в Ростовской области. Суровикин осудил действия «музыкантов» и призвал их «подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем». По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящемся восстании и, несмотря на осуждение, даже помогал организаторам мятежа.

Журналисты писали, что некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этих данных не было.

О местонахождении Суровикина не было официальной информации на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. 22 августа экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердил информацию об отставке Суровикина.

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня» первую за полгода фотографию экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. На снимке генерал идет по улице в Москве вместе с супругой.