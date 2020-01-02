https://static.news.ru/photo/5a9fc854-2dbb-11ea-a71e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский являются настоящими политиками. По его словам, украинский лидер стал профессионалом в политике, предварительно подготовившись на почве сериала «Слуга народа».

Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того, и другого показывают по телевизору. И тот, и другой должен более-менее нормально говорить. Всё. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего, — сказал Шнуров в интервью журналу Forbes.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом. Об этом Дроздов заявил, когда комментировал обращение Зеленского к украинцам по случаю Нового года.