Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский являются настоящими политиками. По его словам, украинский лидер стал профессионалом в политике, предварительно подготовившись на почве сериала «Слуга народа».
Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того, и другого показывают по телевизору. И тот, и другой должен более-менее нормально говорить. Всё. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего, — сказал Шнуров в интервью журналу Forbes.
Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом. Об этом Дроздов заявил, когда комментировал обращение Зеленского к украинцам по случаю Нового года.