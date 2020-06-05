Школьников могут протестировать на COVID-19 в пунктах сдачи ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/709c51f8-a710-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус в пунктах сдачи ЕГЭ. О таких планах сообщили в Рособрнадзоре.

В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято, — сообщил источник ТАСС в ведомстве.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Сдача начнётся 29 июня во всех регионах России. По словам Путина, ЕГЭ пройдёт только для поступающих в вузы. Другие выпускники российских школ в 2020 году получат аттестаты о среднем образовании без сдачи экзаменов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позже в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдёт проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах.

Как писал NEWS.ru, рекомендации Роспотребнадзора для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное надевание на выпускников масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой.

По мнению специалистов, проветривание и минимальное количество детей в помещении снижают риск инфицирования, но в некоторых случаях «одной социальной дистанции может не хватить».