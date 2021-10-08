Российские школьники собрали более 70 тонн мусора

Школьники, их родители и учителя собрали 73 тонны мусора в регионах России в рамках акции «Экодежурный по стране». Это новый рекорд после весеннего показателя в 60 тонн. Акцию организовало Российское движение школьников при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), сообщает телеканал «360».

Мероприятие прошло с 10 сентября по 2 октября, более 20 тысяч человек собирали мусор на массовых субботника в Челябинской области, Чувашии, Ленинградской, Тульской, Волгоградской областях, а также в Дагестане и Бурятии.

Наиболее активными оказались участники в Нижегородской, Рязанской и Ростовской областях. В Якутии и Иркутской области, помимо уборки, высаживали деревья. Около пяти тысяч саженцев были посажены для восстановления пострадавших от пожаров лесов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министрами потребовал убрать все мусорные полигоны в черте городов. По его словам, это должно быть сделано в ближайшие годы.