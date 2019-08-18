https://static.news.ru/photo/a4edb0ee-c248-11e9-9755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Роспотребнадзор провели опрос общественного мнения, по результатам которого 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов учащимися на уроках.

Около 75% всех опрошенных также считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов в школе, говорится на сайте Минпросвещения.

Более половины школьников заявили, что использование сотовых телефонов отвлекает их от учебного процесса и может нанести вред здоровью. С этим утверждением согласны 83-90% опрошенных родителей и педагогов.

В связи с результатами опроса были созданы специальные рекомендации. При возможности школам необходимо организовать места хранения телефонов учеников во время занятий. Также рекомендуется всем участникам образовательного процесса переводить устройство в режим «без звука» при входе в школу.

Как ранее писал News.ru, мобильные телефоны серьёзно вредят успеваемости школьников. Такого мнения придерживаются 65% участников опроса, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ).