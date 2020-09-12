Школьница в Воронеже отстояла своё право на 100 баллов на ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/24630a04-f4f7-11ea-a19a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Благодаря воронежской школьнице в федеральном учебнике по обществознанию обнаружили неточность. Дарья Ковалёва получила на ЕГЭ по этому предмету 99 баллов, но сумела добиться идеальной оценки.

Как сообщают «Вести Воронеж», один балл девушке сняли за неправильное определение социальной мобильности. Школьница отправилась на апелляцию, на которой заявила, что выучила определение по учебнику слово в слово. Дарья предъявила книгу комиссии. Там значилось, что социальная мобильность связана с изменением социального статуса.

Доцент кафедры ВГУ Александр Довейко отметил, что такое определение слишком усечённое.

Понятно, что люди, наверно, хотели упростить. Но упрощать задачу не значит сделать её так, что она потом не годится для решения конкретных вопросов, — сказал учёный.

Учебник обществознания, о котором идёт речь, написан под редакцией Марианны Кудриной, Марины Рыбаковой и Галины Пушкарёвой, все они работают в МГУ. Комиссия в Воронеже, которая разбирала апелляцию, сообщила о неточности московским коллегам. Ковалёвой добавили один балл. Для Дарьи вопрос был особенно важен, так как она собирается посвятить обществознанию свою карьеру.

Каждый одиннадцатиклассник меня поймёт. Сто баллов у каждого — такая большая цель и мечта. И каждый стремится к этому числу, — прокомментировала инцидент девушка.

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