https://static.news.ru/photo/d5e4abb6-dabd-11e9-9dba-fa163e074e61_660.jpgАлексей Шапошников (справа)Фото: Алексей Шапошников
Председателем Московской городской думы снова стал Алексей Шапошников.
Спикер был избран путём тайного голосования. Его избрание стало одним из главных вопросов повестки первого заседания Мосгордумы нового созыва, которое проходит в московском парламентском центре 19 сентября.
За должность председателя боролись два кандидата: Алексей Шапошников и представитель КПРФ Елена Шувалова.
Избрать председателем Московской городской думы депутата Московской городской думы Алексея Валерьевича Шапошникова, — передаёт корреспондент РИА Новости слова главы счётной комиссии Людмилы Гусевой.
Ранее News.ru писал, что экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман через суд попытается добиться отмены результатов дистанционного голосования на избирательном участке в 30-м округе, где он баллотировался.