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Питание в школьных столовых во многом противоречит установленным нормам. К такому выводу пришли сотрудники Московского государственного университета технологий и управления, которые провели исследование в 500 школах нескольких федеральных округах: в Северо-Западном, Центральном и Сибирском.

В частности, выяснилось, что масса четверти блюд в меню меньше положенной на 12, а то и на 25%. А сам рацион не сбалансирован: масса жиров и белков ниже нормы в...