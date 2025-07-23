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23 июля 2025 в 14:30

Шакерпаре: турецкая сладость с секретом — почему вы еще не пробовали?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турецкий десерт шакерпаре — это мягкие ароматные пирожные с насыщенной сладкой пропиткой. Они легко готовятся, а миндальный сироп с кардамоном придают им неповторимый вкус и тонкий аромат. Отличный вариант для уютного чаепития или десерта после ужина.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Мука — 180 г
  • Яйцо крупное — 1 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Манка — 25 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Миндальный или грецкий орех — для начинки

Для сиропа

  • Вода — 1 стакан
  • Сахар — 2/3 стакана
  • Миндальный сироп или ароматизатор — по вкусу
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Кардамон — щепотка

Пошаговый рецепт шакерпаре

Шаг 1.

Приготовьте сироп: вскипятите воду, добавьте сахар и половинку лимона. Варите 10 минут, затем снимите с огня и добавьте миндальный сироп и кардамон. Отложите остывать.

Шаг 2.

В миске просейте муку с разрыхлителем, добавьте яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, манку и ванилин. Замесите упругое тесто, похожее на мочку уха. При необходимости добавьте муки.

Шаг 3.

Разделите тесто на равные кусочки, сформируйте шарики. В центр каждого положите орех. Выложите на противень и выпекайте при 180 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.

Шаг 4.

Готовые пирожные переложите на блюдо и щедро залейте сиропом. Оставьте пропитываться минимум на 30 минут.

Этот десерт покорит даже тех, кто редко готовит дома, а необычный аромат миндаля и кардамона сделает чаепитие особенным. Попробуйте приготовить шакерпаре — вы не пожалеете!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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