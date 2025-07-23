Шакерпаре: турецкая сладость с секретом — почему вы еще не пробовали?

Турецкий десерт шакерпаре — это мягкие ароматные пирожные с насыщенной сладкой пропиткой. Они легко готовятся, а миндальный сироп с кардамоном придают им неповторимый вкус и тонкий аромат. Отличный вариант для уютного чаепития или десерта после ужина.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Мука — 180 г
- Яйцо крупное — 1 шт.
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 60 г
- Манка — 25 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
- Миндальный или грецкий орех — для начинки
Для сиропа
- Вода — 1 стакан
- Сахар — 2/3 стакана
- Миндальный сироп или ароматизатор — по вкусу
- Лимон — 0,5 шт.
- Кардамон — щепотка
Пошаговый рецепт шакерпаре
Шаг 1.
Приготовьте сироп: вскипятите воду, добавьте сахар и половинку лимона. Варите 10 минут, затем снимите с огня и добавьте миндальный сироп и кардамон. Отложите остывать.
Шаг 2.
В миске просейте муку с разрыхлителем, добавьте яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, манку и ванилин. Замесите упругое тесто, похожее на мочку уха. При необходимости добавьте муки.
Шаг 3.
Разделите тесто на равные кусочки, сформируйте шарики. В центр каждого положите орех. Выложите на противень и выпекайте при 180 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.
Шаг 4.
Готовые пирожные переложите на блюдо и щедро залейте сиропом. Оставьте пропитываться минимум на 30 минут.
Этот десерт покорит даже тех, кто редко готовит дома, а необычный аромат миндаля и кардамона сделает чаепитие особенным. Попробуйте приготовить шакерпаре — вы не пожалеете!